عين صالح..اصابة 14 شخص بجروح اثر اصطدام بين حافلة وجرار 

اصيب 14 شخص بجروح متفاوتة الخطورة، امس الأربعاء، اثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 1 في شقه الرابط بين مدينتي عين صالح وتمنراست على بعد 81 كم جنوب عين صالح.

ونجم هذا الحادث اثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين، كانت قادمة من مدينة تمنراست بإتجاه مدينة سطيف بجرار طريقي بمقطورة كان قادما في الاتجاه المعاكس لها .

وحسب بيان محكمة عين صالح، فلقد كان سائق الجرار يقود بدون انارة، ليسفر عن اصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

واضاف ذات البيان انه فور حصول الحادث، تم اعلام مصالح الشرطة القضائية المختصة لفتح تحقيق حول ملابسات وظروف هذا الحادث.