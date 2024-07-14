عين على الأسرة

مهارة التواصل عند الأطفال.. مسؤولية الكبار

يعتبر التواصل البناء من أهم المهارات التي لابد أن يكتسبها الشخص في حياته ليكون ناجحا، لأنها الوسيلة الوحيدة التي تعطي القدرة على التفاعل بالمحيط، وبناء علاقات اجتماعية فعالة، وتنمية هذه المهارة لابد من العمل عليها منذ الصغير لدى الأطفال، وعلى الأهل أن يكونوا حريصين جدا على تنمية هذه المهارة فيهم ليكون لها بالغ الأثر في باقي حياتهم وتكوين شخصيتهم، وهذا يقوم على آليات وأنشطة يومية يحتاجها الطفل لتنمية هذه المهارة نذر أهمها:

الاندماج واللعب مع الآخرين:

أجل فاللعب ليس وسيلة تسلية فقط بل هو من الطرق الأساسية في تنمية المهارات الجسدية والعقلية والوسيلة الأفضل لتجريب استخدام اللغة والتواصل مع الآخرين، لذلك يجب السماح للطفل باللعب بشكل جيد وتعويضه باللعب معه في حال عدم وجود أطفال آخرين يلعب معهم، حتى يدعم قدرة الطفل على التفاعل مع الآخرين وفهم أفكارهم بطريقة أكبر.

التفاعل مع الآخرين:

وهنا نقصد أن نسمح للأطفال مشاركة الآخرين مختلف المواقف الاجتماعية، كالمناسبات الدينية والثقافية، والأفراح والأعياد، وغيرها من اللحظات التي يلتقي فيها أفراد العائلة مع بعضهم البعض، لذلك أحرص على انخراط طفلك مع الآخرين وساعده في تكوين الصداقات في المدرسة وخارجها.

توسيع الخيال وتأليف القصص:

لأن هذا يساعد الطفل على تنشيط خياله والتعرف أيضا على شخصيته وطريقة تفكيره، لنقوم بترشيده لاحقا بشكل صحيح، أيضا هذه الطريقة تسمح للطفل أن يتعلم أسلوب التعبير عن نفسه وعن أفكاره، هنا نذكر نقطة مهمة، سرد القصص وضرورة رسم مختلف تعابير الحزن والفرح والغضب والتعب على الوجه عند السرد، حتى يتمرن الطفل عليها ويستخدمها في مختلف المواقف التي قد يمر بها، لتمكن من شرح ما يمر به بطريقة جيدة ومفوهة.

تقبل الربح والخسارة:

ابد أيضا من تبادل أدوار الربح والخسارة في التعامل اليومي مع الأطفال أو أثناء اللعب، لأن هذا يساعده على تحفيز الدافع لديه ليربح اللعبة أو تقبل الخسارة بشكل جيد دون أثر سلبي كبير عليه.

تكلم دائماً مع طفلك:

إن اللغة هي أساس أي تواصل، لذا فمن الضروري جدا أن نتكلم مع الطفل باستخدام لغة سليمة صحيحة ويتعلمها هو الآخر بشكل صحيح أيضا.