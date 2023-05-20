عين قزام.. الجمارك تحجز 2 طن من الفرينة الموجهة للتهريب

حجز أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام 2000 كغ من الفرينة.

وجاءت هذه العملية على إثر كشف مخبأ معدّ خصيصا لتخزين البضائع الموجهة للتهريب، حسب ما جاء في بيان المديرية العامة للجمارك الجزائرية.

وتندرج العملية في إطار ممارسة المهام الحمائية المنوطة بجهاز الجمارك الجزائرية وتكرس تجند أعوانه التام في سبيل مكافحة كافة أشكال التهريب لاسيما تهريب المواد المدعمة وذات الإستهلاك الواسع.