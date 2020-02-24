عين قزام: توقيف مروّج المهلوسات وسط المدينة

أوقف عناصر الشرطة القضائية عين قزام من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة عن قضية الحيازة على المؤثرات العقلية.

العملية تمت إثر ورود معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج وبيع المؤثرات العقلية على مستوى وسط مدينة عين قزام.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتب فيه وتوقيفه متلبس وبحوزته 84 قرص مهلوس مختلفة الأنواع.

ليتم تحويل المشتبه فيه والمحجوزات إلى مقر الشرطة وفتح تحقيق في القضية.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه حكم بـ 04 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية.