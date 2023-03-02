عين قزام.. ضبط كميات كبيرة من “الفرينة” و”السكر” موجهة للتهريب

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام من حجز كميات كبيرة من مادتي الفرينة والسكر كانت موجهة للتهريب.

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك، فإن الكمية التي تم ضبطها على إثر كشف مخبأ معد خصيصا لتخزين البضائع الموجهة للتهريب قدرها 2500 كلغ من الفرينة و 3500 كلغ من السكر.

وتندرج العملية في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية وتنفيذ تعليمات السلطات العمومية المسداة في إطار مكافحة المضاربة وتهريب المواد الاستهلاكية المدعمة وذات الإستهلاك الواسع.

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