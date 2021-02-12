عين مليلة تطيح باتحاد العاصمة والحمراوة ينتفضون بسداسية أمام بسكرة

شهدت الجولة الـ13 من البطولة، انهزام اتحاد العاصمة بملعب، أمام جمعية عين مليلة فيما انتفضت مولودية وهران، أمام اتحاد بسكرة.

وتمكن فريق جمعية عين مليلة، من الحفاظ على نتائجه الإيجابية، بعدما فاز بنتيجة (1-0)، على مضيفه اتحاد العاصمة.

وفي المباراة الثانية، لحساب ذات الجولة، انتفض فريق مولودية وهران، على ميدانه، أمام الضيف اتحاد بسكرة، محققا فوزا عريضا بنتيجة 6-0.

وعاد نادي أتليتيك باراد، بنتيجة ايجابية، من السفرية التي قادته إلى بلعباس، لمواجهة الاتحاد المحلي، أين انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0.

يذكر أن هذه الجولة كانت مبتورة من أربعة مباريات، بسبب المشاركة الإفريقية لكل من شباب بلوزداد، وفاق سطيف، شبيبة القبائل، ومولودية الجزائر.