عين مليلة تواصل التحليق في الصدارة.. وأهلي البرج يخطف المركز الثالث

لُعبت أمسية الجمعة الجولة 17 من الرابطة المحترفة الثانية وعرفت مواصلة “أمل عين مليلة” تصدره فيما حسم “أهلي البرج” القمة.

حيث فاز أمل عين مليلة ضد مُضيفه سريع غليزان بثنائية نظيفة ليصل إلى النقطة 35 في الصدارة وبفارق 3 نقاط عن الوصيف مولودية بجاية.

الفائز بهدف دون رد على ضيفه رائد القبة فيما خطف أهلي البرج ب31 نقطة المركز الثالث بعد فوزه على شبيبة سكيكدة بثنائية نظيفة.

وفاز شباب عين الفكرون على ضيفه شبيبة بجاية بهدف وحيد فيما إنتصر أمل بوسعادة على ضيفه أيضا مولودية سعيدة بثنائية.

وسحق مولودية العلمة جمعية وهران برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد بينما حسم التعادل السلبي قمة الغرب بين وداد تلمسان والضيف أولمبي الشلف.

وإنتهت قمة المؤخرة بين غالي معسكر وضيفه شباب باتنة بالتعادل السلبي.