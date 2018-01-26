ندد رئيس فريق عين مليلة شداد بن صيد بالعقوبات الصادرة من الإتحادية الجزائرية لكرة القدم ضد فريقه فيما يتعلق باللاعب “هشام نور الدين”.

وكانت لجنة الإنضباط التابعة للفاف قد خصمت ثلاث نقاط من رصيد جمعية عين مليلة ومنحتهم لمنافسه وداد تلمسان بعد إشراك اللاعب هشام نور الدين الذي كان معاقبا.

وتحدث “شداد بن صيد” عن هذه القضية خلال إتصال هاتفي مع برنامج” فوتبول ماغازين” الذي تذيعة القناة الثالثة موضحا:

“القانون واضح وهو في صالحنا، والذي ينص على إلغاء البطاقات الثلاثة بع نهاية مرحلة الذهاب”

وأضاف: ” في 15 ديسمبر إنتهت مرحلة الذهاب، وعلى أساس هذا أشركنا اللاعب يوم 29 ديسمبر في منافسة الكأس وهذا يعني أننا في مرحلة العودة ”

” القانون ينص على إعلان نتائج العقوبات 84 ساعة من طرف لجنة الإنضباط وليس 19 يوم..وهذا ما يدل أننا على حق”.