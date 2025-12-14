عين وسارة.. انقاذ عائلة من الموت اختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، من انقاذ عائلة تعرض أفرادها لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد حطب داخل مسكن، وذلك بحي طالب عبد الرحمان بعين وسارة في ولاية عين وسارة.

وأوضحت ذات المصالح، أن إسعافات الوحدة الثانوية بعين وسارة تدخلت اليوم لأجل حادث تسمم عائلة متكونة من 04 أفراد. اثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد حطب داخل مسكن. وذلك بحي طالب عبد الرحمان بعين وسارة.

مشيرة أن الضحايا تتراوح أعمارهم مابين 04 سنوات و 33 سنة، في حالة غثيان. تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وإجلائهم إلى مستشفى عين وسارة ولاية عين وسارة.

