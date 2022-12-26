عين الدفلى : ايداع سائق الحبس بعد دهسه طفل بوسط مدينة بجليدة

امرت محكمة عين الدفلى بايداع شاب (37 سنة) الحبس بعدما تسبب في دهس طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بوسط مدينة جليدة

الحادثة تعود الى منتصف نهار الجمعة الماضي اين توفى طفل دهسا تحت عجلات سيارة و امام ناظر سيدة كانت معاه حسب ما افادت به مصادرنا ،و التي دخلت في حالة صدمة كبيرة تضيف ذات المصادر، لتباشر بعدها التحقيقات في الحادثة و يقدم المشتبه فيه امام الجهات القضائية بمحكمة عين الدفلى التي خصته بالايداع