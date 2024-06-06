عين الدفلى: سنة حبس نافذ لمترشح للبيام ولفتاة بتهمة تسريب موضوع امتحان

أدانت محكمة العطاف بعين الدفلى مترشح لشهادة التعليم المتوسط بسنة حبس نافذة وغرامة مالية ولفتاة كانت على اتصال به بتهمة تسريب موضوع امتحان الرياضيات ببلدية العبادية.

وأوضحت نياية محكمة العطاف في بيانها أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات تم إخطار من طرف رئيس مركز ثانوية فتيحة أمحمد ببلدية العبادية إلى أمن العبادية مفاده قيام مترشح لشهادة التعليم المتوسط تسريب موضوع امتحان الرياضيات “.

ويناءً على ذلك تم فتح تحقيق إبتدائي الذي اسفر إلى توقيف المشتبه فيه “ن.ك” 19 سنة، بالإضافة إلى توقيف المشتبه فيها 26 سنة والتي كانت على إتصال بالمترشح خلال فترة الامتحان

و 2024 تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة ومتابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري بجنحة تسريب مواضيع وأجوبة عبروسائل الإتصال عن بعد.

وبعد المحاكمة أصدرت المحكمة حكما بإدانتها ومعقابهما بسنتان حبس نافذ و200.000دج غرامة مالية نافذة . وفقا لذات المصدر.