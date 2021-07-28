عين الدفلى: في ظرف اسبوع .. مصالح الامن تغلق 12 محلا لم تلتزم باجراءات الوقاية

قامت مصالح أمن ولاية عين الدفلى ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة والفرق التابعة لها بأمن الدوائر والحواضر خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر جويلية .2021، على إثر عمليات المراقبة الموجهة للفضاءات التجارية والأنشطة المرتبطة بها التي مست 1540 محلا تجاريا.

منها عمليات مراقبة تمت رفقة اللجان المختلطة، أسفرت عن تسجيل 29 مخالفة أوجبت اتخاذ الإجراءات الإدارية، تضمنت تحرير إعذار واقتراح الغلق للمحلات المخالفة للتدابير اللازمة، حيث تم لحد الآن تنفيذ 12 عملية غلق للمحلات المعنية.