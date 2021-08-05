عين الدفلى: وفاة شاب في إنقلاب سيارة أجرة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى مساء هذا اليوم الخميس في حدود الساعة 19ساو45د حادث مرور مميت على مستوى الطريق المؤدي إلى حي البلبال ذات المنحدر بمدينة عين الدفلى.

تمثل الحادث في إنحراف سيارة أجرة ،تابعة لمؤسسة “عصام” وإنقلابها لتصطدم بشاب يبلغ من العمر حوالي 25سنة مما أدى إلى وفاته في عين المكان و إصابة السائق بجروح خفيفة البالغ من العمر حوالي 65سنة.

أين تم تحويل الجريح إلى مستشفى عين الدفلى وتحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى. فيما فتحت مصالح الأمن تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث