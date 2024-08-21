عين الدفلى: أفراد ” الصاعقة” ببرج الأمير خالد يطيحون ببارون مخدرات وشريكه

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببرج الأمير عبد خالد ولاية عين الدفلى من الإطاحة بشخصين كانا ينويان استيراد كميات من المخدرات من الجارة الغربية.

العملية تمت على مستوى الطريق الوطني رقم 14 بمنطقة برج الامير خالد وأين تم قام افراد ” الصاعقة” من توقيف بارون كبير رفقة شخص اخر ينحدران من احدى بلديات العاصمة.

الموقوفان عثرا بحوزتهما على فيديوهات ومحادثات إضافة الى إتصالات مع اشخاص من المغرب.