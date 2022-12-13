عين تموشنت: وفاة ثلاثيني في حريق بناية ببني صاف

تدخلت عناصر الوحدة البحرية بني صاف مدعمة بالوحدة الثانوية ببني صاف. و كذا الوحدة الثانوية ولهاصة بعين تموشنت من أجل اخماذ حريق نشب ببناية سكنية تتكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية بالمكان المسمى رشقون 1 التابع اقليميا لبلدية بني صاف.

وذلك جراء اشتعال سيارة من نوع SSANG YONG كانت مركونة داخل مرآب بالطابق الأرضي. حيث تمت محاصرة الحريق ومنعه من الانتشار إلى الطوابق العلوية وإخراج 9 قارورة غاز البوتان كانت داخل النيران. في حين تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 33 سنة بعد نقله للمستشفى متاثرا بجراحه نتيجة رمي نفسه من الطابق الثالث أثناء اندلاع الحريق قبل وصول النجدات الاولى.