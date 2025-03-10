عين الدفلى.. ارتفاع حصيلة حادث انقلاب حافلة إلى قتيل و20 جريحا
بقلم م .فيصل
ارتفعت حصيلة حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببلدية المخاطرية، دائرة العامرة في ولاية عين الدفلى، إلى قتيل و20 جريحا.
وحسب بيان الحماية المدنية، تدخلت في حدود الساعة (21:48 سا)، من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين، بالمكان المسمى سيدي لكحل.
وخلّف الحادث وفاة شخص بيلغ من العمر 32 سنة وإصابة 20 شخصاً منهم 3 تعرضوا لإصابات خطرة.
وقد تم إجلاء وإسعاف الضحايا ونقلهم إلى مستشفى عين الدفلى.
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