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عين الدفلى.. ارتفاع حصيلة حادث انقلاب حافلة إلى قتيل و20 جريحا

بقلم م .فيصل
عين الدفلى.. ارتفاع حصيلة حادث انقلاب حافلة إلى قتيل و20 جريحا
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ارتفعت حصيلة حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببلدية المخاطرية، دائرة العامرة في ولاية عين الدفلى، إلى قتيل و20 جريحا.

وحسب بيان الحماية المدنية، تدخلت في حدود الساعة (21:48 سا)، من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين، بالمكان المسمى سيدي لكحل.

وخلّف الحادث وفاة شخص بيلغ من العمر 32 سنة وإصابة 20 شخصاً منهم 3 تعرضوا لإصابات خطرة.

وقد تم إجلاء وإسعاف الضحايا ونقلهم إلى مستشفى عين الدفلى.

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