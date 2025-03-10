عين الدفلى.. ارتفاع حصيلة حادث انقلاب حافلة إلى قتيل و20 جريحا

ارتفعت حصيلة حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببلدية المخاطرية، دائرة العامرة في ولاية عين الدفلى، إلى قتيل و20 جريحا.

وحسب بيان الحماية المدنية، تدخلت في حدود الساعة (21:48 سا)، من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين، بالمكان المسمى سيدي لكحل.

وخلّف الحادث وفاة شخص بيلغ من العمر 32 سنة وإصابة 20 شخصاً منهم 3 تعرضوا لإصابات خطرة.

وقد تم إجلاء وإسعاف الضحايا ونقلهم إلى مستشفى عين الدفلى.