عين الدفلى.. توقيف مُروّج مهلوسات بالعطاف وحجز 1035 قرصًا

تمكن الأمن الحضري الأول بالعطاف بأمن ولاية عين الدفلى، من ضبط 1035 قرصًا مهلوسًا، مع توقيف شخص، تمت إحالته أمام الجهة القضائية المختصة بموجب ملف جزائي.

المشتبه فيه، تم توقيفه بعد استغلال معلومات عن قيام أحد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية بمدينة العطاف. وبعد التنسيق مع النيابة المختصة، اتُّخذت الإجراءات الشرطية اللازمة، مع مباشرة عمليات رصد ميدانية كلِّلت بتوقيفه متلبسًا بحيازة 1035 كبسولة مهلوسة.