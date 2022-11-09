عين الدفلى: قتيلان في إصطدام قطار بسيارة

توفي مساء اليوم شخصين إثر حادث مرور وقع على مستوى خط السكة الحديدية بين الرابط بين شلف وخميس مليانة.

وحسب مصادر النهار أونلاين الحادث وقع بمنطقة ” الخضرا” بممر غير محروس بالمخرج الشرقي لمدينة عين الدفلى. وتمثل في لإصطدام قطار نقل طلبة الجامعة بسيارة نفعية من نوع تويوتا هيليكس. أضافت ذات المصادر القطار جر السيارة لمسافة اكثر من كيلومتر

الحادث خلف وفاة شخصين ينحدران من ولاية المدية تم نقلهم من طرف وحدات الحماية المدنية. في حين مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث.