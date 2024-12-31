عين الدفلى.. قتيل و3 جرحى في انحراف سيارة واصطدامها بعمود كهرباء

توفي شخص فيما أصيب 3 آخرون بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الولائي رقم 42، بلدية بوراشد دائرة جليدة ولاية عين الدفلى.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، تدخلت في حدود الساعة 20:15. من أجل حادث انحراف سيارة سياحية واصطدامها بعمود كهرباء. ثم سقوطها في منحدر، بالمكان المسمى الوناندة.

وخلّف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر 43 سنة، تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة 3 آخرين. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.