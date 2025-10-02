عين تموشنت .. توقيف 23 شخصا شكلوا شبكات لتنظيم رحلات “الحرڨة”

تمكن مستخدمو فرقة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم 6 شبكات تهريب مختصة في تدبير وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر نحو الدول الأوروبية.

واستغلالا للمعلومات الواردة ووضع خطة محكمة للإطاحة بعناصر هذه الشبكة. أسفرت العملية عن توقيف 23 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 17 و53 سنة، من بينهم قاصر و16 منظمًا و 14 مسبوقًا قضائيًا وآخر محل أمر بالقبض، و4 سيارات سياحية.

إضافة إلى قارب صلب مزود بمحرك “ياماها” بقوة 90 حصانًا بخاريًا ومحركًا من نوع ماركوري. 22 هاتفًا نقالًا وكذا 7 صفائح بنزين سعتها الإجمالية 70 لترًا. مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 250 أورو، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 500 ألف دينار جزائري.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية من أجل جنحة مغادرة التراب الوطني عبر مراكز ومنافذ غير مراكز العبور، وجنحة تعريض حياة قاصر للخطر، وجناية تهريب المهاجرين.