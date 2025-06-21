عين تموشنت.. وفاة ثلاثيني في حادث انحراف سيارة بسيدي بن عدة

شهد الطريق الرابط بين عاصمة الولاية عين تموشنت وبين بلدية سيدي بن عدة عشية اليوم السبت حادث مرور مميت راح ضحيته شخص يبلغ من العمر 35 سنة.

حيث تدخلت وحدة القطاع سيدي بن عدة للحماية المدنية من أجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 96 ” المكان المسمى واد سنان”، يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع hyundai eon تحمل رقم الولاية 46 و سقوطها نحو مجرى الوادي.

اين خلف الحادث وفاة السائق المنحدر من بلدية بني صاف في حين فتحت مصالح الدك الوطني تحقيقاتها لمعرفة اسباب الحادث.