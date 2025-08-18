عين تموشنت.. وفاة سبعيني بسكتة قلبية أثناء نزهة بحرية

شهد شاطئ السبيعات بولاية عين تموشنت، مساء اليوم الاثنين، حادثة مأساوية، تمثلت في وفاة رجل يبلغ من العمر 73 عامًا، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، أثناء قيامه بنزهة بحرية رفقة أفراد عائلته.

وحسب مصادر لـ “النهار أونلاين” فإن الضحية فقد وعيه مباشرة بعد ركوبه دواسة مائية مستأجرة. ما استدعى تدخل الأعوان لتقديم الإسعافات الأولية في عين المكان.

وقد تم نقل الرجل على وجه السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى العامرية حيث أكد الطاقم الطبي وفاته بعد معاينته.