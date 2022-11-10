عيوب في الرجل لا تستطيع المرأة التعايش معها

قد تتعايش المرأة مع كثير من عيوب الرجل .التي يمكن تجاهلها والتجاوز عنها، ولكن ليست كل العيوب محلاً لذلك، إذ أنه توجد عيوب تؤثر على نفسية المرأة بشكل كبير، وتقتل لديها كل قدرة على التعايش معها، ومن عيوب الرجل التي لا تستطيع المرأة التعايش معها:

عيوب في الرجل لا تستطيع المرأة التعايش معها

البخل:

أسوأ عيب على الإطلاق، لأن البخل لا يمكن تقبله، فهو حرمان لا نهائي، ومعاناة أبدية، والبخل يأتي على رأس عيوب في الرجل. لا تستطيع المرأة التعايش معها، لأنها ستكون ميتة مع الرجل البخيل. على الرغم من كونها على قيد الحياة.

كما أن البخل من عيوب الرجل التي تهدر طاقة المرأة، لأن بخله لا يقف عند حد البخل المادي. الذي يرتبط بالمادة، ولكنه يشمل البخل في المشاعر، وهو شيء ضد عاطفة المرأة التي فطرها الله عز وجل عليها، ولذلك لا تقوى المرأة على تحمل بخل الرجل في الحب والمشاعر، وتنهار مع بخله المادي. الذي يجعلها بائسة في الحياة.

الخيانة:

الخيانة عيب خطير جدا لا يمكن تقبله في الرجل، ولذلك يأتي هذا العيب ضمن عيوب في الرجل لا تستطيع المرأة التعايش معها، لأن الحياة مع الرجل الخائن غير مستقرة وغير آمنة، وتصيب المرأة بعدم الراحة. والخيانة ليست مجرد عيب لأنها تتخطى ذلك، لأن الخيانة تعكس جوانب كثيرة من شخصية الرجل التي لا تحبها المرأة، ولا تقوى على الاستمرار معها، كما أنه من المستحيل أن تستقيم الحياة الزوجية مع رجل خائن، وان حدث فذلك يعني أن أنثاه تموت في كل لحظة. أجبرتها الحياة على الاستمرار معه.

عيوب في الرجل لا تستطيع المرأة التعايش معها

إدمان الكذب: قد يلجأ الرجل إلى الكذب في بعض الأحيان، ولكن إدمان الكذب شيئاً آخر، لأنه يعني أن الرجل سيكذب دائماً، ويعني أيضا انعدام المصداقية، وزعزعة الثقة وكثير من التوترات في العلاقة، ولذلك لا تستطيع المرأة التعايش مع الرجل الكاذب.

كما أن ادمان الكذب من عيوب في الرجل. لا التي لا تستطيع المرأة تقبّلها أو التغاضي عنها، لأنها ستفقد معه الأمان والشعور بالطمأنينة، لأن من يدمن الطريق إلى الكذب، لن يحاول تجربة طريق الصدق. الذي لا يعرفه.

عيوب في الرجل

ضعف الشخصية:

ضعف شخصية الرجل من العيوب القاتلة، لأن المرأة في هذه العلاقة تلمس ضعف الرجل في أبسط تفاصيل الحياة. التي تجمعهما معاً، وتشعر أنها ليست بأمان، لأن الرجل ضعيف الشخصية لا يمكنه اتخاذ القرارات، ولا يقوى على مواجهة تحديات الحياة، ويفشل أمام الأزمات. كما أن ضعف شخصية الرجل يجعل حياة أنثاه مملة وكئيبة، لأن المرأة تشعر أنه يجب عليها أن تتجرد من أنوثتها لتقوم بدوره، ولتقوى على القيام بما لا يقوم به الرجل، وهو ما لا ترضاه كثير من النساء.

عيوب في الرجل لا تستطيع المرأة التعايش معها

اللامبالاة:

اللامبالاة أيضا أحد العيوب القاتلة في الرجل، والتي تدل على برود أفعاله في كثير من المواقف، وهو أمر محبط للزوجة ، كما أن لامبالاة الرجل تُثقل على عاتق المرأة في كثير من الأمور الحياتية المختلفة، وقد تكون اللامبالاة. عند الرجل أحد أهم أسباب انفعال المرأة من الرجل، وسبباً مهماً أيضاً في عدم انتهاء الخلافات بينهما، لأن المرأة. تريد أن تشعر بأن هناك من يسندها ويراعيها ويفكر معها، لا أن يقف ساكناً دون أدنى رد فعل.