عُثر بحوزتهم على 60 ألف قرص مهلوس.. إيداع 8 أشخاص الحبس المؤقت

أمر قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد، بإيداع 8 أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، بعد أن عثر بحوزتهم على أكثر من 60 ألف قرص من المؤثرات العقلية من نوع البرڨابالين.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال، التي تمت معالجتها من قبل عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ذبيح الشريف. التي تمكنت من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية التي تتكون من 08 أشخاص. من بينهم إمراة في العقد الثالث من العمر. مشتبه فيهم، في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى أحياء بلدية سيدي امحمد.

وبعد توقيفهم عثر بحوزتهم على أكثر من 6 الاف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع البرڨابالين. بالإضافة إلى مبلغ مالي ناتج عن ترويج هذه السموم ،و حجز مركبتين كانتا تستعمل في نقلها.

وبعد تحويل المتهمين على العدالة وجهت لهم تهم تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ونقل وتخزين والبيع للمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.