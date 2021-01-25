عُقوبات لجنة الإنضباط للجولة 9 من المحترف الأول

أصدرت اليوم لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عُقوبات الجولة 9 من المحترف الأول التي لُعبت يوم الجمعة.

لجنة الإنضباط قررت إيقاف لاعب فريق سريع غليزان أبو سفيان بالغ لمباراة واحدة زائد غرامة مالية قدرها 30.000 دينار جزائري.

ذات العقوبة أُصدرت في حق لاعب شبيبة سكيكدة بحراوي حسام وكذا مُدافع إتحاد العاصمة أدم عليلات إضافة إلى بلال بن ساحة لاعب العميد.

وتم مُعاقبة لاعب جمعية الشلف محرزي حسام بمباراة واحدة بعد طرده ضد الحمراوة لحصوله على بطاقتين صفراوتين.

العقوبة الأقصى كانت في حق إيبوزيدان جمال لاعب وداد تلمسان ب4 مباريات منها مباراتين غير نافذتين بعد طرده بالبطاقة الحمراء.