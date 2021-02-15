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عُقوبات لجنة الانضباط الخاصة بالجولة 13 للمُحترف الأول

الرياضة
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عُقوبات لجنة الانضباط الخاصة بالجولة 13 للمُحترف الأول صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشفت أمسية اليوم الإثنين لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم عن عُقوبات الجولة ال13 التي لُعبت يومي الجمعة والسبت.

حيث تقرر إيقاف المُدير العام لفريق جمعية عين مليلة بن صيد الهادي لمُدة ثلاثة أشهر منها شهر غير نافذ.

لجنة الانضباط سلطت عُقوبة الإيقاف لمُباراة واحدة زائد غرامة مالية تُقدر ب30.000 دينار جزائري في حق خذير سفيان لاعب إتحاد بلعباس.

نفس العقوبة سُلطت على لاعب شبيبة سكيكدة عبد القادر قيبوع وكذا لاعب أهلي برج بوعريريج سبيعي توهامي اضافة الى محمد ربيع مفتاح مُدافع النصرية.


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