عُمان: تأشيرات إقامة طويلة المدى للمستثمرين الأجانب والمتقاعدين

ستصدر سلطنة عمان تأشيرات إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب والمتقاعدين. على خطى دولة الإمارات العربية المتحدة التي اتخذت إجراءات مماثلة، حسب ما أوردته رويترز اليوم الأربعاء.

وتستمر تصاريح الإقامة هذه من خمس إلى عشر سنوات وتكون قابلة للتجديد. وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر المقبل. وسيسمح للمستثمرين الأجانب والمتقاعدين الأجانب بالإقامة لفترات طويلة في السلطنة.

فمنذ انهيار أسعار النفط في عام 2014، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. من حوالي 15٪ في عام 2015 إلى 80٪ العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت خطط تنويع الاقتصاد العماني وخفض الإنفاق في القطاع العام للعديد من التأخيرات.

ويشكل الوافدون حوالي 42٪ من سكان عمان. ومع ذلك، فقد انتهجت الدولة منذ فترة طويلة سياسة تأميم القوى العاملة. والمعروفة باسم التعمين، من أجل خلق فرص عمل لمواطنيها.