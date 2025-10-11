عُمان مهتمة بالإستثمار في تصنيع شاحنات الإطفاء والمركبات الثقيلة بالجزائر

تباحث وزير الصناعة يحيى بشير اليوم مع سفير سلطنة عُمان بالجزائر سيف بن ناصر البداعي، الذي رفقة الرئيس التنفيذي لشركة “كروة” إبراهيم علي البلوشي.

اللقاء خُصص لبحث آفاق التعاون الصناعي الجزائري-العُماني، وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجال صناعة الحافلات والمركبات الخدماتية. كما تم بحث صناعة شاحنات الإطفاء والمركبات الثقيلة، ضمن مقاربة شراكة رابح – رابح.

وخلال اللقاء رحبا الطرفان بتجسيد مشاريع تعكس الرؤية المشتركة والتوجيهات السامية لكل من الرئيس تبون، والسلطان هيثم بن طارق، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.

ورحب وزير الصناعة من جانبه، بمشروع الشراكة المقترح، مبرزاً أن الجزائر تسعى لإقامة استثمار صناعي حقيقي وتوطينه محلياً.

كما أكد يحيى بشير استعداد الوزارة الكامل لمرافقة الشريك العُماني وتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح الشراكة، بما في ذلك إيجاد شريك جزائري عمومي مناسب لتجسيد المشروع على أرض الواقع.

من جهته قدم الشريك العُماني عرضاً حول القدرات الصناعية والتكنولوجية المتطورة التي تمتلكها شركة “كروة”، والتي تمكّنها من التصدير إلى عدة أسواق عالمية.

وأكد استعداد المؤسسة لنقل خبرتها إلى الجزائر ضمن نسب إدماج مرتفعة ومواصفات إنتاج مطابقة للمعايير الدولية.

كما وجّه الجانب العُماني دعوة رسمية للسيد الوزير لزيارة مصانع الشركة بسلطنة عمان، قصد الاطلاع على التجهيزات الصناعية الحديثة والتقنيات التي تعتزم الشركة اعتمادها في مشاريعها المستقبلية بالجزائر.