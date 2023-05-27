قناة النهار غابات الترفيه والإستجمام..مشاريع واعدة في تطوير السياحة بقلم قناة النهار نشر في 27 ماي 2023 - 16:11 شارك غرِّد أرسل 46 0 غابات الترفيه والإستجمام..مشاريع واعدة في تطوير السياحة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CfkiG اقرأ أيضا دلال خير: شاب في ربيع العمر أصيب بورم خبيث على مستوى الوجه يطلب منكم المساعدة للعلاج قناة النهار 26 ماي التلميذ يعقوب أصغر فلاح بعين العسل.. يأمل في أن يصبح مهندس فلاحي بالطارف قناة النهار 18 ماي طالع هابط: كارثة بيئية على قارعة الطريق بواد سوف .. مياه قذرة تهدد سلامة المواطنين قناة النهار 14 ماي صريح جدا: هذا ما يُشجع الأجانب على الإستثمار بالجزائر قناة النهار 09 ماي الشيخ النوي: أشخاص يرمون الطماطم في المزبلة.. التبذير وين لحق قناة النهار 11 ماي رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى دولة البرتغال قناة النهار 22 ماي "رئيس الجمهورية" : ندعو لتعبئة الطاقات التمويلية من أجل مساعدة الدول الأعضاء قناة النهار 19 ماي معسكر: خيول نادي أركاب الأمير عبد القادر تستغيث لانقاذها بسبب الجوع قناة النهار 26 ماي طالع هابط: النوي يطالب وزيرة البيئة بإيجاد حلول سريعة للأودية التي تفرغ قاذوراتها في البحر قناة النهار 23 ماي رئيس الجمهورية: أتمنى أن تصبح الصحافة مؤسسة ردع لأعداء الوطن قناة النهار 06 ماي