غابات تحترق في نفس الوقت عبر 7 ولايات بالغرب!

تسجيل 4 حرائق غابات وخسائر مادية معتبرة في وهران لوحدها

تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد عدة حرائق للغابات اندلعت بكل من غابتي مذاغ والراس الأبيض بلدية عين الكرمة، كريشتل بلدية قديل وطافراوي بوهران، واكبر حريق ذلك المسجل بغابة مداغ بلدية عين الكرمة دائرة بوتليليس.

اين تم تسخير للعملية 19 شاحنة مكافحة حرائق الغابات بالإضافة إلى 65 عون تدخل بمختلف الرتب حيث أسفر الحريق المهول عن تعرض يعض الأشخاص للاختناق بفعل الدخان المتطاير بعدما حاصرتهم النيران تم انقاذ سيدة منهم واسعافها من قبل رجال الحماية المدنية في حين خلف لبعض الفلاحين ممن يملكون مزارع بالمنطقة خسائر مادية معتبرة تمثلت في نفوق دواجن الي جانب تضرر مربي النحل بنسبة كبيرة دون الحديث عن هكتارات الغابات والأشجار التي اتت عليها النيران.

وقد تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحريق المندلع بغابة مداغ الذي ادت الرياح الي توسع رقعته وصعبت من مهام رجال الحماية المدنية في اخماده.

اما الحريق الثاني فقد اندلع بغابة كريشتل بلدية دائرة قديل وتم الاستعانة فيه بـ 6 شاحنات لمكافحة حرائق الغابات بالإضافة إلى 25 عون تدخل بمختلف الرتب.

في حين شب الحريق الثالث على مستوى غابة طافراوي التابعة بلدية دائرة وادي التليلات تم تسخير خلالها شاحنتين لمكافحة حرائق الغابات بالإضافة إلي 13 عون تدخل بمختلف الرتب.

وقد قدرت مديرية الحماية المدنية حجم الخسائر بنحو 19 هكتارات من الغابات في حصيلة اولية في انتظار جرد تلك المندلعة بغابة مداغ.

إنقاذ عائلات ونفوق آلاف الكتاكيت وتفحم صناديق نحل بتلمسان

عرفت ولاية تلمسان ثلاثة حرائق غابية مهولة ومجهولة المصدر، عمت مساحات شاسعة من الغطاء الغابي المحيط بدائرة اولاد ميمون وهنين ومنطقة مسيردة.

وقد أتت النيران على آلاف الكتاكيت إضافة إلى صناديق نحل وعدد لا يستهان به من أشجار الزيتون والصنوبر، فيما جرى إنقاذ عدة عائلات حاصرتها النيران، بعد إجلائها من مواقع الخطر.

النيران تلتهم هكتارات من الغابات في واد قوسين بالشلف

فيما نشب حريق مهول في غابة سيدي علي بواد قوسين بولاية الشلف خلف إتلاف الهكتارات من المساحات الغابية تم تسخير لإطفائها ازيد من 80 عون و3 شاحنات اطفاء مدعمة من ولايتي غليزان وعين الدفلى وتبقى اسباب الحريق مجهولة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وقوة الرياح التي تساعد على توسع لهيب النيران.

اندلاع حريق مجهول بدوار أولاد عمارة في البرج بمعسكر

وبولاية معسكر، تمكن عناصر الحماية المدنية ليلة الجمعة الى السبت من السيطرة بصعوبة على حريق مجهول اندلع بدوار اولاد عمارة في بلدية البرج بولاية معسكر على مستوى منطقة جبلية نشكلة من الاحراش و نبات الحلفاء، حيث تمكنت عناصر الحماية المدنية من السيطرة على الحريق والحيلولة دون وصوله الى حقول يكان المنطقة الجبلية و منازلهم.

حريق يلتهم 6 هكتارات بغابة بن عبدالمالك رمضان بمستغانم

وبولاية مستغانم، شب نهار أول الأمس الجمعة في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال حريق مهول على مستوى غابة بورحمة ببلدية بن عبدالمالك رمضان الساحلية، مما تسبب في إتلاف مساحة معتبرة من أشجار الصنوبر والعرعار والأحراش ناهزت الـ 6 هكتارات مما استدعى الأمر تدخل مصالح الحماية المدنية التي سخرت إمكاناتها اللوجستيكية والمادية من عربات وشاحنات مع تجنيد أفراد الوحدات المختلفة ممثلة في الوحدة الرئيسية، الوحدة الثانوية لدائرة سيد لخضر، خروبة، عين تادلس، سيدي علي فضلا عن محافظة الغابات ومصالح البلدية وكذا بمساعدة متميزة من ابناء ساكنة المنطقة في التوجيه والإرشاد نحو المسالك، حيث استغرقت عملية الإخماد عدة ساعات في خضم هبوب رياح قوية إلى جانب تواجد منطقة جبلية وسط الفضاء الغابي حيث اتسعت دائرة المصاعب غير أن الجهود المضنية المبذولة مكنت من تطويق السنة اللهب ثم ولوج مرحلة التبريد والحراسة المتواصلة طوال الليل لتفادي إمكانية اندلاع الحريق من جديد في ظل تسجيل موجة حرارية غير موسمية.

حريقان في المنزه والقايمة بسيدي بلعباس

تدخلت الحماية المدنية بسيدي علي بوسيدي مدعمة بكل من الوحدة الرئيسة لابن باديس وبوخنفيس من اجل إخماد حريق بغابة “القايمة ” حيث تم تسخير 15 عون و4 شاحنات إطفاء,، كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية بمرحوم ليلة أول أمس، من اجل نشوب حريق بغابة “المنزه” التابعة لبلدية واد تاوريرة اين تم إخماد الحريق في الحين.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد سجلت نهاية الأسبوع تدخلات عدة أهمها حرائق الغابات حيث اندلعت 9 حرائق منها 8 داخل إقليم الولاية وآخر على مستوى الحدود الإقليمية مع ولاية وهران أين سخرت ذات المصالح وسائل مادية وبشرية لمجابهة هذه الحرائق بسبب الظروف المناخية والطبيعية الصعبة التي صاحبتها خاصة الرياح العاتية ،ويبقى حريق غابة اللوز ببلدية زروالة هو أهم حريق تم تجنيد له 52 عون بمختلف الرتب و9 شاحنات إطفاء كما سجلت 3 تدخلات بعد سوط أشجار تسببت في غلق الطرق من جراء الرياح القوية ، يحدث هذا في وقت تجري المصالح الأمنية تحقيقاتها من اجل معرفة أسباب اندلاع هذه الحرائق وفي هذا الوقت بالذات.

حريقان يتلفان 660 شجيرة مثمرة و130 حزمة تبن في القلعة ويلل بغليزان

تسبب حريقان نشبا امس بتراب بلديتي القلعة ويلل في ولاية غليزان في اتلاف 660 شجيرة مثمرة و 130 حزمة تبن بسبب موجة الحر التي تشهدها الولاية هذه الأيام وكذا الرياح الحارة التي ميزت الجهة الغربية ، وحسب المعلومات التي بحوزة النهار، فقد تدخلت أمس عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يلل على الساعة 15 سا 25 د مدعومة بالوحدة الرئيسية لإخماد حريق أشجار مثمرة على مستوى وادي الحوزة ببلدية القلعة أسفر عن إحتراق 660 شجرة مثمرة ، فيما تمكنت النجدة المتدخلة من إنقاذ باقي البستان ومنع إنتشار النار، وقبلها وعلى الساعة 10 سا 25 د تدخلت نفس الوحدة لإخماد حريق بدوار الدوايدية بتراب بلدية يلل أتت ألسنة اللهب على 130 حزمة تبن وتمت السيطرة على النار قبل انتقالها لباقي الأملاك.

وقد فتح عناصر الدرك الوطني لاقليم الاختصاص تحقيقا لتحديد أسباب نشوب هذه الحرائق ومن يقف وراءها.