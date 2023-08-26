غابريال فيغا يلتحق بمحرز في الأهلي السعودي

أعلنت إدارة نادي الأهلي السعودي اليوم السبت، تعاقدها رسميا مع الإسباني غابريال فيغا، قادما من نادي سيلتا فيغو.

ونشرت إدارة الأهلي السعودي، عبر حسابها على “تويتر”، خبر توقيع ريغا، على عقد يربطه بالفريق لمدة ثلاثة مواسم.

كما أرفق مسؤولي النادي السعودي هذه التغريدة بصور نجمهم الجديد، بقميص الفريق، عقب توقيعه على العقد.

وبهذا يضاف غابريال ريغا، إلى نجوم نادي الأهلي السعودي، الذين يتقدمهم الدولي الجزائري رياض محرز.