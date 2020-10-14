غاب عن الأنظار منذ 4 أيام.. اختفاء قاصر بندرومة في تلمسان

أعلنت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة عن اختفاء الطفل بلحاج أحمد، البالغ من العمر 17 سنة من بلدية ندرومة في تلمسان.

وحسب ما أعلنت عنه المنظمة الوطنية لحماية الطفولة، فقد خرج أحمد من منزله العائلي بتاريخ 10 أكتوبر الفارط.

ودعت كل من رأى أحمد إلى الإتصال بالدرك أو الأمن الوطني، أو إختطاف الأطفال، أو الهيئة الوطنية لحماية وتربية الطفولة.

للتذكير، أعلنت مصالح أمن ولاية تلمسان، منذ 33 يوما عن اختفاء فتاة قاصر، تبلغ من العمر 11 سنة.

يأتي هذا تبعا للبلاغ الذي تقدم به صافي بن سليمان لحسن، المقيم بحي فدان السبع، للتبليغ عن اختفاء ابنته القاصر.

وتدعى الفتاة صافي بن سليمان ملاك تبلغ 11 سنة، اختفت بتاريخ 11 سبتمبر، وكانت ترتدي لباس وردي ذو حزام أسود.

وأشار والد الفتاة القاصر المختفية أن ابنته كانت ترتدي أيضا حذاء أسود، ولا تعاني من أي مرض.