غاب “مبولحي” فإنكشف “الإتفاق”!

هكذا عنوت جريدة “الميدان الرياضي” السعودية، بعد الهزيمة المُذلة التي تعرض لها زملاء، رايس وهاب مبولحي بخماسية كاملة أمام “الفيصلي”.

واعتبرت الصحيفة بأن غياب “الرايس” ظهر جليا على تشكيلة نادي “الإتفاق”، والتي إهتزت شباكها بكُل الطرق الممكنة، في الجولة الماضية.

ويُعاني خريج مدرسة “أولمبيك مارسيليا” من إصابة على مُستوى الرُكبة، ويقوم حاليا بالخضوع لعلاج مُكثف للحاق بالجولة القادمة، هذا الثلاثاء.

يُشار بأن الطاقم الفني للمنتخب الوطني، يُتابع حاليا تطورات الوضع الصحي للرقم واحد في عرين “الخضر”، تحسبا للسفرية الحاسمة لـ”الطوغو”.