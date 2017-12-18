غاتوزو: “لدي تشكيلة من الحمقى”

صبّ مدرب ميلان الإيطالي “جينارو غاتوزو” كل غضبه على لاعبي فريقه، حيث أكد أنهم ظهروا كالحمقى في مباراة أمس ضد هيلاس فيرونا التي انهزم فيها الرسونيري بثلاثية نظيفة.

وقال غاتوزو: ” قبل الهدف الأول، أتيحت لنا العديد من الفرص، قبل أن تعود مشاكل الموسم ككل مع أول فرصة للخصم”.

وأضاف: “انهار الفريق بعد تلقيه الهدف، هذا ليس عذرا فقد ظهرنا بشكل أحمق”.

ومعروف على غاتوزو نرفزته الشديدة عندما كان لاعبا وحتى في الفترة الحالية كمدرب.

وحسب ماذكرت صحيفة “كوري ديلو سبور”، فإنّ المدرب الإيطالي يخطط لمعاقبة لاعبيه في التدريبات.