غاتوزو مدربا جديدا لأولمبيك مارسيليا

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا تعاقده مع المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو عبر الصفحة الرسمية للنادي اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا عبر بيان لها “أولمبيك مارسيليا يعلن تعاقده مع المدرب جينارو غاتوزو في منصب مدرب”.

كما نقلت تصريح المدرب الذي سبق له تدريب نابولي و ميلان الايطاليين “أنا سعيد وفخور جدا بالانضمام إلى مارسيليا”.

وأضاف “إنه نادي كبير ويملك ملعب، فيلودروم حيث أتيحت لي الفرصة اللعب فيه وهو مشهور في كل أنحاء أوروبا بالشغف والحماس المنبعثين منه”.

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