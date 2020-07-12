غاتوزو يستدعي غولام ضمن قائمته الموسعة تحسبا لمواجهة الميلان

وضع الإيطالي جينارو غاتوزو، مدرب نادي نابولي، لاعبه الدولي الجزائري فوزي غولام، ضمن قائمته الموسعة، تحسبا لمواجهة آسي ميلان.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نابولي، قائمة تضم أسماء 21 لاعبا، تم استدعائهم لهذه المواجهة، والتي تواجد ضمنها اسم غولام.

ويأتي هذا الإستدعاء، ليؤكد التصريحات السابقة لمدرب نابولي، الذي كشف في وقت سابق أن الدولي الجزائري بحاجة لفرصة لاسترجاع امكانياته، وأن الفريق لازال بحاجة لخدماته وخبرته في الميدان.

يذكر أن فوزي غولام، وناديه نابولي، سيستضيف اليوم الأحد، فريق آسي ميلان، المدعوم بنجمه بن ناصر، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.