“غاتوزو” يصدم “غولام” في أول اختبار

يبدو ان الأمور لم تتغير مع النجم الدولي الجزائري “فوزي غولام” رغم رحيل المدرب “كارلو أنشيلوتي” وقدوم مدرب جديد “جينارو غاتوزو”.

الآخير كشف اليوم عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة بارما غدا السبت في الدوري الإيطالي والتي خلت من اسم الظهير الأيسر الجزائري.

حيث فضل “غاتوزو” استدعاء الظهير الأيسر البرتغالي “ماريو روي” وكذا اللاعب الشاب “لوبرتو”.

يُذكر ان “غولام” عاد للتدريبات الجماعية منذ اسبوع بعد شفائه من الاصابة.