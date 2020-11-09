غاتوزو يصدم غولام ويقصفه بشكل علني

وجه مدرب نادي نابولي، جينارو غاتوزو، إنتقادات لاذعة للدولي الجزائري فوزي غولام، بعد الفوز الذي حققه أبناء الجنوب في بولونيا، بهدف دون رد.

وصرّح التقني الإيطالي :”غولام لم يتواجد مع المجموعة، لأنه جاء للتدريبات وكأنه في نزهة، ونفس الأمر ينطبق على ماريو روي”.

وواصل :”قررت جلبهما مع الفريق في السفرية الى بولونيا، وأرسلتهما بعدها الى المُدرجات، لأن ذلك سيُشعرهما بالخطأ الذي قاما به”.

وختم :”لو تركتهما في نابولي، لشاهدا اللقاء بكل أريحية من على الأريكة، عكس ما حدث عندما تواجدا في المُدرجات”.