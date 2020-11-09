غاتوزو يصدم غولام ويقصفه بشكل علني

الرياضة
  • -
  • 0
غاتوزو يصدم غولام ويقصفه بشكل علني
بقلم إسماعيل عشاش

وجه مدرب نادي نابولي، جينارو غاتوزو، إنتقادات لاذعة للدولي الجزائري فوزي غولام، بعد الفوز الذي حققه أبناء الجنوب في بولونيا، بهدف دون رد.

وصرّح التقني الإيطالي :”غولام لم يتواجد مع المجموعة، لأنه جاء للتدريبات وكأنه في نزهة، ونفس الأمر ينطبق على ماريو روي”.

وواصل :”قررت جلبهما مع الفريق في السفرية الى بولونيا، وأرسلتهما بعدها الى المُدرجات، لأن ذلك سيُشعرهما بالخطأ الذي قاما به”.

وختم :”لو تركتهما في نابولي، لشاهدا اللقاء بكل أريحية من على الأريكة، عكس ما حدث عندما تواجدا في المُدرجات”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=917707

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com