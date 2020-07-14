غاتوزو يصدم “غولام” !

الرياضة
  • -
  • 0
غاتوزو يصدم “غولام” !
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “الماتينو” الإيطالية، أنه من الصعب رؤية “فوزي غولام” بقميص “نابولي” الموسم المقبل.

النجم الجزائري خاض أقل من 50 مباراة في ثلاث مواسم كاملة، وهو معدل ضعيف مقارنة بزملائه، بالرغم من أنه تعرض لإصابة على مستوى الركبة في مناسبتين.

وحسب ما ذكرته ذات المصادر، فإن رئيس النادي “دي لاورينتيس”، منح الورقة البيضاء للمدرب “غانوزو”، الذي لن يحتفظ بالمدافع الجزائري بالرغم من أن هذا الأخير يقوم بعمل كبير في التدريبات.

يذكر أن “غولام” مطلوب بقوة في الدوري الفرنسي، سواء في “ليل” أو “لوام” كما أنه في مفاوضات مع أندية “تركية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=852868

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com