غاتوزو يصدم “غولام” !

كشفت صحيفة “الماتينو” الإيطالية، أنه من الصعب رؤية “فوزي غولام” بقميص “نابولي” الموسم المقبل.

النجم الجزائري خاض أقل من 50 مباراة في ثلاث مواسم كاملة، وهو معدل ضعيف مقارنة بزملائه، بالرغم من أنه تعرض لإصابة على مستوى الركبة في مناسبتين.

وحسب ما ذكرته ذات المصادر، فإن رئيس النادي “دي لاورينتيس”، منح الورقة البيضاء للمدرب “غانوزو”، الذي لن يحتفظ بالمدافع الجزائري بالرغم من أن هذا الأخير يقوم بعمل كبير في التدريبات.

يذكر أن “غولام” مطلوب بقوة في الدوري الفرنسي، سواء في “ليل” أو “لوام” كما أنه في مفاوضات مع أندية “تركية”.