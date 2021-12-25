غادة عبد الرازق: أريد الإعتزال وإرتداء الحجاب

كشفت النجمة المصرية غادة عبد الرازق، عن رغبتها في الإعتزال والإلتزام الديني وارتداء الحجاب.

وقالت غادة عبد الرازق، خلال استضافتها في برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا”: “من 12 سنة كنت أريد أن ألتزم دينياً وأرتدي الحجاب وأبتعد عن الفن”.

وصدمت غادة عبد الرازق الجمهور بالحديث عن تفكيرها بالاعتزال، وقالت إنها فكرت منذ 12 عام بالاعتزال وارتداء الحجاب. وعادت منذ 4 سنوات بالتفكير بالاعتزال والاختفاء بسبب أزمات حدثت لها في المجال الفني.

ولم تتمالك الفنانة دموعها على الهواء بعدما تذكرت بعض الذكريات السلبية لها قبل الشهرة. وقالت إنها اعتقدت انها تجاوزت ما حدث معها في تلك الفترة مثل وفاة والدها في صغرها وترك والدتها لها. وعدم اهتمامها الكافي بابنتها روتانا في صغرها بسبب انشغالها بالفن، ولكنها اكتشفت انها جروح ومازالت تعالجها إلى الآن.

كما تحدثت الفنانة عن اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي، والذي أسال الكثير من الحبر قائلة: “لا تطلقوا أحكامكم على الناس… هو أكثر واحد يشعر بأنه ليس مرتاحاً. لا أحد له دخل بدينك وشعورك، احنا مالناش دخل هو عايز يعمل ايه، متحكموش على حد، هو حر في حياته”.

كما كشفت غادة أيضاً أنّ شخصيتها كتومة للغاية وقالت: “أنا للأسف شخصية كتومة جداً، لكن أهلي يحسون بي، ويظلون يسألونني ما بكِ، وفي الآخر أعترف بكل حاجة”.

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