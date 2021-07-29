غادة عبد الرازق تثير فضول جمهورها بصورة مع إبنتها

نشرت الممثلة المصرية، غادة عبد الرازق، صورة جمعتها مع إبنتها “روتانا”، على صفحتها بانستغرام، مثيرة فضول متابعيها.

وعلقت غادة على الصورة التي جمعتها مع إبنتها الوحيدة ومديرة أعمالها: “قريبا”.

وتكهن البعض أن غادة ستتعاون مع ابنتها للمرة الأولى في عمل فني بعد سنوات قضتها روتانا كمديرة لأعمال والدتها ومساعدة لها خلف الكاميرا.

وظهرت غادة وابنتها بنفس الملابس باللون الأسود ونفس الاكسسوارات.

وكانت غادة عبد الرازق، قد كشفت عن مفاجأة مدوية بتأكيد عودتها إلى المسرح بعد غياب طويل، وأكدت مصادر مقربة، أنها بصدد التحضير لمسرحية استعراضية موسيقية.