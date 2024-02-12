غادة عبد الرازق تدخل السباق الرمضاني بمسلسل “صيد العقارب”

نشرت منصة “Watch it” عبر صفحتها على “إنستغرام” بوستر للفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل “صيد العقارب” المقرر عرضه في رمضان 2024.

وتظهر غادة عبدالرازق في الإعلان لتوضح طبيعة شخصيتها فتبدأ حديثها قائلة وسط سير الأحداث الدرامية. “أنا ست كل شغلي مع العقارب ولو عينك غفلت ثانية وسط العقارب تتلدغ”.

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق. وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة. تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

ونجحت الفنانة غادة عبد الرازق في تقديم أعمال درامية قوية خلال موسم رمضان، كان آخرها مسلسل “تلت التلاتة”.