غادة عبد الرازق تظهر على كرسي متحرك وتُثير قلق جمهورها

أثارت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، قلق جمهورها ومتابعيها، بعدما شاركت عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام ، صورا لها وهي على كرسي متحرك.

وظهرت غادة، في الصور التي شاركتها، وهي تجلس على كرسي متحرك وساقها مغطاة بالجبس.

ولم تكشف غادة عبد الرازق تفاصيل إصابتها، واكتفت بكتابة تعليق قالت فيه: “يوميات غادة في الساحل.. أول أسبوع! ربنا يستر على باقي الشهر”.

وتفاعل عدد كبير من جمهورها مع هذه الصور وتمنوا لها أن تتجاوز هذه الإصابة في أسرع وقت، لتستكمل إجازتها الصيفية برفقة أسرتها.