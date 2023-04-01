غادة عبد الرازق: لا أصوم إذا كان لدي تصوير!

اعترفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، أنها لا تستطيع الصيام في رمضان، إذا كان لديها ارتباطات عمل طويلة.

وقالت بطلة مسلسل “تلت التلاتة” الذي يعرض حاليا، خلال ظهورها في برنامج “سبوت لايت”، إنها لا تصوم في رمضان إذا كانت منشغلة في تصوير أعمالها.

موضحة أنها لا تستطيع الصيام، بسبب أوقات التصوير الطويلة من جهة، وتناولها العلاج في أوقات منتظمة من جهة أخرى.

وقالت الفنانة: “علشان أكون صريحة، لما بيكون عندي تصوير مش بصوم لأني مش بقدر. خاصة أني باخد أدوية ومناعتي ضعيفة وممكن أشتغل من سبعة الصبح لحد 1 أو 2 الصبح. ولو مش عندي تصوير بعمل زي كل الناس وبصوم الحمد لله”.

وأضافت: “بحاول لما برجع بيتي 4 ونصف الصبح أتفرج على التلفزيون. وزمان كنت بحب أتفرج على فوزاير نيللي وشريهان. ودول من أسباب حبي للشهرة في التمثيل، مش أمثل بس، وبحب أقلد نيللي وشريهان”.

وقالت الفنانة المصرية إنها لا تشارك في الموسم الرمضاني لإثبات وجودها فقط، أو بغرض التواجد الرمضاني بحد ذاته. وإنما يهمها الانضمام للعمل الجيد الذي يثبت وجودها على الساحة.

كما كشفت غادة عبد الرازق، عن خضوعها لمتابعة دورية لدى طبيب أمراض نفسية منذ 20 عاما. بسبب الضغوطات التي تتعرض لها في حياتها.