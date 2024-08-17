غادة محاط تشارك في مونديال السيدات لأقل من 17 سنة

اختيرت الحكمة الجزائرية غادة محاط، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للإناث لفئة أقل من 17 سنة، حسبما أكدته أمس الجمعة، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وقالت “الفاف” إن لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”. اختارت غادة محاط لإدارة لقاءات مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. المقرر ما بين 10 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024 بجمهورية الدومينيكان.

مشيرة إلى أن الحكمة الشابة، نالت الشرف. لتكون لتكون واحدة من حكمتين رئيسيتين فقط من القارة الإفريقية، إلى جانب الأوغندية شاميرا نابادا.