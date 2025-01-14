غادة محاط لإدارة لقاء سوسطارة والمقرن في الكأس

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، مهمة إدارة مباراة اتحاد العاصمة والضيف أولمبيك المقرن، للحكمة الدولية غادة محاط.

ويستقبل الاتحاد، المنتشي بتأهل رائع إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد غدٍ الخميس، بملعب 5 جويلية. أولمبيك المقرن، متذيل ترتيب مجموعة وسط شرق لقسم الهواة. ضمن الدور الـ 32 من منافسة كأس الجزائر.

وستدير الحكمة غادة محاط، التي تحمل الشارة الدولية منذ سنة 2022، مباراة الاتحاد والمقرن. بمساعدة كل من بوزيت وبوفاسة، بينما سيكون صحراوي حكما رابعا.