غادرت بصحبة فنان شهير.. هذه تفاصيل خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى

تصدر خبر مغادرة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب المستشفى، محركات البحث، وذلك بعد تعافيها من الإدمان.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة شيرين أن المستشفى قرر خروجها بعد تحسن حالتها الصحية.

وأوضحت مصادر مقربة من الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها توجهت مباشرة بعد خروجها من المستشفى، بصحبة نجم شهير إلى منزله بالتجمع الخامس. فيما بم يكن حسام حبيب وسط الحضور في استقبالها.

وأضافت المصادر، أن الفنانة تمكث في مكان أمن حتى تستعيد نشاطها من جديد، وتعود مرة أخرى إلى جمهورها.

وأشارت المصادر إلى أن حالة شيرين تحسنت عند دخولها المستشفى وتعافيها من الإدمان. وأن قرار المستشفى بخروجها جاء بعد توقيع الكشف الطبي عليها والتأكد من سلامتها.

ومؤخرًا، أصدر محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانًا، أكد فيه أن المجلس القومي للصحة النفسية. أكد في تقريره الصادر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب حالتها تحسنت ولا تستوجب العلاج الإلزامي داخل المستشفى.