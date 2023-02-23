غادر سوق أهراس بالدموع.. الوناس بوزقزة ينصب واليا على النعامة

أشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد اليوم على مراسيم تنصيب الوناس بوزقزة واليا جديدا على رأس ولاية النعامة قادما من ولاية سوق اهراس.

وذلك خلفا لـ بوزيان الدراجي الذي انهيت مهامه في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية.

وكان وزير الداخلية نصيب الوالي الجديد لسوق أهراس عبد الكريم زيناي خلفا لـ الوناس بوزقزة الذي تم تعيينه عقب الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة بولاية النعامة.

وجاء هذا التنصيب تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بتعيين واليين جديدين في كل من سوق اهراس والنعامة.