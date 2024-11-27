غادمونك: “واثقون من قدرتنا على تحقيق نتيجة ايجابية أمام اتحاد العاصمة”

أبدى مدرب نادي أورابا بونايتد البوتسواني، غادمونك، ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة ايجابية، في مواجهة اتحاد العاصمة.

وصرح المدرب غادمونك، في ندوته الصحفية: “صحيح أننا سنواجه تحد كبير، كوننا ندرك حجم منافسنا اتحاد العاصمة”.

كما أضاف: “في مباراة كرة القدم كل شيء ممكن، ونحن لدينا الثقة في قدرتنا على الخروج على الأقل بنقطة من هذه المواجهة”.

وتابع مدرب نادي أورابا بونايتد البوتسواني، غادمونك: “ليس لدينا خبرة في دور المجموعات، لكن درسنا طريقة لعب اتحاد العاصمة، وسنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق نتيجة ايجابية”.