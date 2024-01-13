غارات أمريكية بريطانية تستهدف للمرة الثانية أهدافا للحوثيين في اليمن

كشف مسؤولان أمريكيان، أن الجيش الأمريكي نفذ، فجر اليوم السبت ضربة أخرى ضد جماعة الحوثيين. بعد يوم من استهدافه ما يقرب من 30 موقعا في اليمن.

من جهتها، أكدت جماعة الحوثيين ما ذكره المسؤولان ووسائل إعلام أمريكية عن الهجوم. حيث قالت إن ضربات أمريكية-بريطانية جديدة استهدفت العاصمة صنعاء بغارات. غداة ضربات شنتها واشنطن ولندن على مواقع عسكرية في أعقاب التصعيد في البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت أن الضربات الجديدة استهدفت قاعدة “الديلمي” الجوية شمالي صنعاء، منوهة إلى أنها جاءت لليلة الثانية على التوالي.

وكانت روسيا قد طالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للنظر في التطورات المتسارعة في البحر الأحمر، وعقب الهجوم الأمريكي – البريطاني على أهدف حوثية في اليمن.